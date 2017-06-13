Збірна України завоювала другу медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду в Києві (фотогалерея)
У одного з лідерів нашої збірної Вікторії Кесар - вже друга медаль на цьому турнірі.
Стартували фінальні змагання другого дня чемпіонату Європи зі стрибків у воду, який проходить в Києві.
Був розіграний другий комплект медалей чемпіонату - спортсмени змагалися у синхронних стрибках у міксті з 3-метрового трампліну.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у фінальному змаганні взяли участь шість команд - кожна виконала по п'ять стрибків.
Читайте такожЗбірна України завоювала срібло в перший день домашнього чемпіонату Європи зі стрибків у водуЧемпіоном у цьому виді програми стала збірна Італії, яка набрала у суддів 287,88 бали. Золоті медалі виборов дует Елена Бертоккі / Майкол Верцотто.
Збірна України, яку представляв дует Вікторія Кесар / Станіслав Оліферчик, показав срібний результат, набравши 282,96 балів.
Команда Німеччини (пара Тіна Пунцель / Лу Массенберг) фінішувала на третьому місці з результатом 281,40 бали.
Зазначимо, що в українки Вікторії Кесар вже дві медалі на цьому чемпіонаті Європи. Вчора Вікторія у парі з Олександром Горшковозовим увійшла в трійку призерів у командній першості.