Збірна України завоювала другу медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду в Києві (фотогалерея)

Стартували фінальні змагання другого дня чемпіонату Європи зі стрибків у воду, який проходить в Києві.

Був розіграний другий комплект медалей чемпіонату - спортсмени змагалися у синхронних стрибках у міксті з 3-метрового трампліну.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у фінальному змаганні взяли участь шість команд - кожна виконала по п'ять стрибків.

Читайте такожЗбірна України завоювала срібло в перший день домашнього чемпіонату Європи зі стрибків у водуЧемпіоном у цьому виді програми стала збірна Італії, яка набрала у суддів 287,88 бали. Золоті медалі виборов дует Елена Бертоккі / Майкол Верцотто.

Збірна України, яку представляв дует Вікторія Кесар / Станіслав Оліферчик, показав срібний результат, набравши 282,96 балів.

Команда Німеччини (пара Тіна Пунцель / Лу Массенберг) фінішувала на третьому місці з результатом 281,40 бали.

Зазначимо, що в українки Вікторії Кесар вже дві медалі на цьому чемпіонаті Європи. Вчора Вікторія у парі з Олександром Горшковозовим увійшла в трійку призерів у командній першості.