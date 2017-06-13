Світоліна потрапила в трійку кращих і претендує на звання тенісистки місяця за версією WTA
11:47, 13 червня 2017Інше
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Проголосувати за найкращу спортсменку місяця можна на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації.
Проголосувати за найкращу тенісистку травня до 16 червня. / wtatennis.com
Жіноча тенісна асоціація оголосила про початок голосування за звання кращої спортсменки місяця, повідомляється на офіційному сайті WTA.
На титул найкращої в травні претендують Еліна Світоліна, Олена Остапенко та Сіимона Халеп.
Нагадаємо, що Остапенко виграла Відкритий чемпіонат Франції з тенісу, здолавши у фіналі Халеп. Світоліна виграла два ґрунтових турніри, а на "Ролан Гаррос" дійшла до чвертьфіналу. В останньому матчі турніру українка вигравала у Халеп з рахунком 6:3, 5:1, але поступилася.
Голосування на сайті WTA триватиме до 16 червня.
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