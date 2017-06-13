Світоліна потрапила в трійку кращих і претендує на звання тенісистки місяця за версією WTA

Жіноча тенісна асоціація оголосила про початок голосування за звання кращої спортсменки місяця, повідомляється на офіційному сайті WTA.

На титул найкращої в травні претендують Еліна Світоліна, Олена Остапенко та Сіимона Халеп.

Нагадаємо, що Остапенко виграла Відкритий чемпіонат Франції з тенісу, здолавши у фіналі Халеп. Світоліна виграла два ґрунтових турніри, а на "Ролан Гаррос" дійшла до чвертьфіналу. В останньому матчі турніру українка вигравала у Халеп з рахунком 6:3, 5:1, але поступилася.

Голосування на сайті WTA триватиме до 16 червня.