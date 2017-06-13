Олімпійська чемпіонка з фехтування Харлан програла вже в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

У понеділок в столиці Грузії стартував чемпіонат Європи з фехтування, де в перший день визначали переможця в особистих змаганнях жінки-шаблістки і чоловіки-рапіристи, повідомляє офіційний сайт змагань.

У жінок несподівано слабо виступила лідер української команди, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Якщо в 1/16 фіналу наша спортсменка здолала Валерію Большакову (Росія) 15:6, то вже в 1/8 фіналу поступилася Сесілії Бердер (Франція) - 12:15, припинивши боротьбу.

Українка посіла підсумкове 10-е місце на турнірі.

У свою чергу, Ольга Жовнір посіла 31-е місце, а Юлія Бакастова – 41-е місце і Олена Прокуда – 46-е місце не пройшли кваліфікацію.

У чоловічому турнірі рапіристів всі четверо представників України вийшли в плей-офф, але не пройшли далі 1/16 фіналу. Дмитро Чучукало зайняв 25 місце, Клод Юнес - 26-е, Ростислав Герцик - 31-е, Андрій Погребняк – 34-е.

Чемпіонат Європи з фехтування проходить в Тбілісі з 12 по 18 червня.