Збірна України завоювала срібло в перший день домашнього чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Сьогодні в Києві стартував чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Нагадаємо, змагання проходять у спорткомплексі "Ліко" і триватимуть цілий тиждень, до 18 червня.

У перший день чемпіонату розігрувався один комплект медалей - у командній першості.

Збірна України, яку представляв дует Олександр Горшковозов / Вікторія Кесар, зуміла завоювати місце на п'єдесталі, показавши другий результат. Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Читайте такожУ Києві стартує чемпіонат Європи зі стрибків у воду, який поб'є рекордЗа медалі у фіналі командного турніру вели боротьбу 10 збірних. Кожна команда здійснила шість стрибків з різних трамплінів (по три стрибка - для кожного спортсмена).

Після першої і другої серій лідирувала російська збірна (Надія Бажина та Віктор Мінібаєв), але в підсумку росіяни розгубили свою перевагу. У підсумку на перше місце в останній момент вийшли французи (Лаура Маріно і Матьйо Россет), які і завоювали золото з результатом 372,40 балів.

Українці Олександр Горшковозов і Вікторія Кесар рівно виступили у всіх серіях і фінішували другими з результатом 366,55 балів.

Менш ніж на півбала наша команда випередила росіян, які в результаті посіли третє місце (366,10).

Зазначимо невдачу одного з провідних стрибунів - німця Патріка Хауздінга, який зірвав свою другу спробу, отримавши від суддів 0 балів, після чого збірна Німеччини перестала претендувати на медалі.

Завтра чемпіонат Європи продовжиться. Будуть розіграні фінали змагань з синхронних стрибків у міксті з 3-метрового трампліну та серед жінок у стрибках з вишки.