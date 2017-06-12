У Києві стартує чемпіонат Європи зі стрибків у воду, який поб'є рекорд

Київська арена "Ліко", де пройдуть змагання, удостоїлася похвали від міжнародних менеджерів /Xsport.ua

Сьогодні в Києві стартує чемпіонат Європи зі стрибків у воду, який пройде з 12-го по 18 червня.

На змаганнях очікуються аншлаги. Принаймні, як пише Xsport, за день до старту турніру в басейні «Ліко» (вул. Конєва, 8), бажаючим отримати запрошення на фінали відповідали, що кількість заявок перевищила кількість місць на арені. Уболівальникам радять знову звернутися за безкоштовними запрошеннями вже безпосередньо в день змагань. При цьому вхід на кваліфікаційні старти вільний.

Україна вперше прийматиме змагання зі стрибків у воду настільки високого рівня. Щоб збільшити місткість залу, організатори, перегородивши частину басейну, встановили над водою додаткову трибуну на 200 місць.

"І раніше в мене були найкращі враження від цієї арени, але зараз вона виглядає просто приголомшливо", - зазначив на прес-конференції в Києві операційний менеджер європейської федерації LEN Марко Біррі.

Глядачі на чемпіонаті Європи побачать змагання в 13 дисциплінах, у тому числі у змішаних синхронних стрибках. Три збірних - України, Німеччини і Росії - заявили своїх спортсменів на всі види. Всього на чемпіонаті Європи виступлять 123 спортсмени з 23 команд – новий рекорд подібних турнірів.

У 2016 році на попередній першості Європи у Лондоні збірна України виграла 8 медалей. Повторити успіх без Олени Федорової, яка пішла в декрет, та Юлії Прокопчук, яка завершила кар'єру, буде нелегко. Команда омолодилася, а найбільші надії головний тренер Тамара Токмачева покладає на чоловічі трампліни 1 і 3 метри, де виступлять Олег Колодій і восьмиразовий чемпіон Європи Ілля Кваша.

Традиційно сильними позиції збірної є у синхронних стрибках. Якщо дворазовий призер чемпіонатів світу Олександр Горшковозов, який повернувся після травми, зумів швидко набрати форму, то його дует з Максимом Долговим буде одним з фаворитів на вишці.

Серед зіркових учасників чемпіонату – 13-разовий чемпіон Європи, дворазовий призер Олімпійських ігор німець Патрік Хаусдінг, олімпійський чемпіон Лондона Ілля Захаров і його партнер по російській збірній п'ятиразовий призер чемпіонатів світу Євгеній Кузнєцов.

Склад збірної України

Чоловіки

Олександр Горшковозов (26 років) – вишка-синхрон, команда

Максим Долгов (20) - вишка, вишка-синхрон, вишка-мікст

Ілля Кваша (29) – трамплін 1м, трамплін 3 м, трамплін-синхрон

Олег Колодій (24) - трамплін 1м, трамплін 3 м, трамплін-синхрон

Станіслав Оліферчик (22) – трамплін-мікст

Жінки

Вікторія Кесар (23) - трамплін-синхрон, трамплін-мікст

Ганна Красношлык (20) - вишка

Анастасія Недобега (23) – трамплін 3м

Ганна Письменська (26) - трамплін 1м, трамплін 3 м, трамплін-синхрон

Діана Шелестюк (20) - трамплін 1м

Валерія Люлько (17) - вишка-синхрон, вишка-мікст, команда

Софія Лискун (15) вишка, вишка-синхрон,

Розклад чемпіонату Європи-2017

12 червня

17:00 Команда - Фінал

13 червня

10:00 Жінки Вишка – Кваліфікація

16:30 Мікст 3 м Синхрон – Фінал

18:00 Жінки Вишка - Фінал

14 червня

10:00 Чоловіки трамплін 1 м – Кваліфікація

16:30 Жінки Вишка. Синхрон – Фінал

18:00 Чоловіки трамплін 1 м – Фінал

15 червня

10:00 Жінки трамплін 3 м – Кваліфікація

16:30 Чоловіки Вишка. Синхрон – Фінал

18:00 Жінки трамплін 3 м – Фінал

16 червня

10:00 Чоловіки трамплін 3 м – Кваліфікація

16:30 Мікст Вишка. Синхрон – Фінал

18:00 Чоловіки трамплін 3 м – Фінал

17 червня

10:00 Жінки трамплін 1 м – Кваліфікація

16:30 Чоловіки трамплін 3 м. Синхрон – Фінал

18:00 Жінки трамплін 1 м – Фінал

18 червня

10:00 Чоловіки Вишка – Кваліфікація

16:30 Жінки трамплін 3 м. Синхрон – Фінал

18:00 Чоловіки Вишка - Фінал