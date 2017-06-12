Тріумфатор Ролан Гаррос Надаль піднявся на друге місце в рейтингу ATP вперше за три роки

За підсумками Ролан Гаррос, який вчора завершився у Франції, Асоціація тенісистів-професіоналів оновила рейтинг кращих в цьому виді спорту.

Тріумфатор Відкритого чемпіонату Франції Рафаель Надаль вперше з 2014 року піднявся на другу сходинку рейтингу. Лідером списку залишається британець Енді Маррей.

Читайте такожВперше в історії жіночого тенісу українка Світоліна увійшла в топ-5 світового рейтингуСтен Ваврінка, що вийшов у Франції у фінал, залишився третім. У той же час здав позиції Новак Джокович, який опустився з другого на четверте місце. Замикає п'ятірку кращих Роджер Федерер.

Серед українських тенісистів найбільший прогрес у рейтингу за останні два тижні у Сергія Стаховського, який піднявся відразу на 17 позицій і посідає 106-те місце. Єдиний представник України в топ-100 Олександр Долгополов також покращив своє становище на 8 сходинок і тепер посідає 81-ю сходинку.

Читайте такожРафаель Надаль виграв 10-й Ролан Гаррос в кар'єрі, оновивши рекорд всіх часів У чемпіонській гонці сезону разом з Надалем і Федерером у топ-вісімку також входять Домінік Тім, Стен Ваврінка, Александр Звєрєв, Новак Джоковіч, Енді Маррей і Давид Гоффен.