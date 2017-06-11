Збірна України з волейболу обіграла Угорщину в матчі Євроліги

В Івано-Франківську завершився матч 3-го туру волейбольної Євроліги, в якому збірна України здобула перемогу над збірною Угорщини, повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь українців. Матч тривав майже дві години - 1 годину 56 хвилин.

Команда Угорщини краще провела першу партію і святкувала в ній успіх - 25:21. Але потім українська збірна перехопила ініціативу і була нестримна - 25:19, 25:16, 25:22.

Знову найрезультативнішим гравцем зустрічі став гравець збірної України Василь Тупчій, який набрав 20 очок.

В іншому матчі сьогоднішнього дня Ізраїль несподівано переграв Данію - 3:1.

Таким чином, збірна України виграла в Івано-Франківську 2 зустрічі (з Ізраїлем і Угорщиною) і програла 1 поєдинок (збірної Данії).

Другий тур за участю цих чотирьох команд пройде з 16-го по 18 червня в Угорщині.