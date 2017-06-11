Рафаель Надаль виграв 10-й Ролан Гаррос в кар'єрі, оновивши рекорд всіх часів

18:44, 11 червня 2017
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У фіналі легендарний іспанський тенісист не зустрів гідного опору з боку швейцарця Ваврінки.

Рафа Надаль завоював 10-й титул на Ролан Гарросі! / Reuters

Іспанець Рафаель Надаль завоював ювілейний, десятий титул на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

У фіналі Ролан Гаррос-2017 він обіграв швейцарця Стена Вавринку з рахунком 6:2, 6:3, 6:1.

Поєдинок тривав 2 години 5 хвилин. Надаль виконав 4 ейси, 27 раз пробив навиліт і реалізував 6 брейк-пойнтів з 13. У Ваврінки 1 ейс, 19 «віннерсів». Свій єдиний брейк-пойнт швейцарець упустив.

Рафаель Надаль вийшов на чисте друге місце за кількістю титулів на Великому Шоломі за всю історію чоловічого тенісу. Це його 15-й титул на турнірах найпрестижнішій категорії - на один трофей іспанець випередив американця Піта Сампраса. Попереду з 18-ма титулами залишається швейцарець Роджер Федерер.

Зазначимо, що за всю історію чоловічого одиночного тенісу жодному гравцеві, крім Надаля, не вдавалося перемогти на одному турнірі Великого Шолома більше семи разів.

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Теги: #теніс#Ролан Гаррос#Надаль