Рафаель Надаль виграв 10-й Ролан Гаррос в кар'єрі, оновивши рекорд всіх часів

Іспанець Рафаель Надаль завоював ювілейний, десятий титул на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

У фіналі Ролан Гаррос-2017 він обіграв швейцарця Стена Вавринку з рахунком 6:2, 6:3, 6:1.

Поєдинок тривав 2 години 5 хвилин. Надаль виконав 4 ейси, 27 раз пробив навиліт і реалізував 6 брейк-пойнтів з 13. У Ваврінки 1 ейс, 19 «віннерсів». Свій єдиний брейк-пойнт швейцарець упустив.

Рафаель Надаль вийшов на чисте друге місце за кількістю титулів на Великому Шоломі за всю історію чоловічого тенісу. Це його 15-й титул на турнірах найпрестижнішій категорії - на один трофей іспанець випередив американця Піта Сампраса. Попереду з 18-ма титулами залишається швейцарець Роджер Федерер.

Зазначимо, що за всю історію чоловічого одиночного тенісу жодному гравцеві, крім Надаля, не вдавалося перемогти на одному турнірі Великого Шолома більше семи разів.