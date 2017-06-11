Капітан збірної України з тенісу Медведєв не зумів виграти фінал на Ролан Гаррос

Відомий у минулому український тенісист Андрій Медведєв, який виступав на Турнірі легенд в рамках Ролан Гаррос у Франції, ледь не став переможцем цього змагання.

Капітан збірної України з тенісу виступав у парному турнірі в категорії тенісистів до 45 років у дуеті з голландцем Паулом Хархейсом і дійшов до фіналу.

У вирішальному матчі пара Медведєв/Хархейс зустрілася з французьким дуетом Себастьян Гросжан / Мікаель Ллодра. Цей поєдинок відбувся сьогодні і пройшов у драматичній боротьбі.

Українсько-голландський дует поступився у першому сеті - 4:6, потім узяв реванш у другому - 6:3. Переможець визначився у так званому "супертай-брейку", в якому гра триває до 10 очок. Пара Гросжан/Ллодра виявилася сильнішою з рахунком 10:8.

Відзначимо, що Андрій Медведєв вже перемагав на Турнірі легенд Ролан Гаррос в 2010 році, виступаючи в парі з росіянином Євгеном Кафельниковим.

У роки активної спортивної кар'єри Медведєв також був фіналістом Відкритого чемпіонату Франції, але не зумів виграти турнір Великого Шолома, в 1999 році поступившись у вирішальному матчі американцеві Андре Агассі.