Чоловіча та жіноча збірні України посіли 3-і місця на Кубку Європи з бігу на 10 000 метрів

У Мінську завершився легкоатлетичний Кубок Європи з бігу на 10 000 метрів, де в командному заліку і у чоловіків і у жінок збірні України посіли 3-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

У чоловіків українці фінішували із загальним результатом 1 година 29 хвилин 03,26 секунди. Наші бігуни поступилися командам Іспанії (1:25:55.26) та Італії (1:27:35.99).

В особистому заліку кращими з українців стали Дмитро Лашин (9-е місце, 29:21.36) і Роман Романенко (10-е, 29:21.43). Перші три місця на рахунку бігунів з Іспанії - Антоніо Абадіа (28:31.16), Хуана Переса (28:35.69) і Карлоса Майо (28:48.41).

У жіночій частині змагань українки фінішували із загальним результатом 1:41:25.0, поступившись командам Білорусі (1:37:57.33) та Португалії (1:39:42.84).

В особистому заліку у забігу В перемогли Юлія Шматоваленко (33:11.13) і Ольга Котовська (33:34.49). Але, після забігу А, вони опинилися на 8-му та 10-му місцях, відповідно. Перемогу здобула Сара Морейра з Португалії (32:03,57), друге місце - у Ольги Мазуренок з Білорусі (32:13.73), третє - у Есми Айдемір з Туреччини (32:41.03).

Кубок Європи в Мінську проходив 11 червня.