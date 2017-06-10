Українські волейболісти програли матч Євроліги збірній Данії

В Івано-Франківську завершився матч 2-го туру волейбольної Євроліги, в якому збірна України програла команді Данії, повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.

Гра завершилася з рахунком 0:3.

Матч тривав майже півтора години - 1 годину 29 хвилин.

Українці чинили гідний опір супернику у всіх трьох партіях, але в кінцівці кожного разу суперник був трохи вдалішими. Данці виграли два сети з однаковим рахунком 25:22, а третій - 25:23.

Цікаво, що найрезультативнішим гравцем зустрічі став гравець збірної України Василь Тупчій - 21 очко (9 брей-поінтів). У данця Расмуса Нільсена - 17 (5).

Таким чином, збірна України програла 1 матч при 1 перемозі (над збірною Ізраїлю, 3:0).

Раніше сьогодні, збірна Угорщини обіграла команду Ізраїлю з рахунком 3:1.

У неділю, 11 червня, збірні України та Угорщини розіграють 2-3 місця на турнірі в Івано-Франківську, в той час як данці достроково посіли 1-е місце, а команда Ізраїлю - 4-е.