Латвійка з українським корінням виграла Відкритий чемпіонат Франції з тенісу

В Парижі завершився фінальний матч Відкритого чемпіонату Франції в жіночому одиночному розряді, в якому Олена Остапенко з Латвії обіграла Симону Халеп з Румунії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 4:6, 6:4, 6:3.

За майже дві години (1 година 59 хвилин) Остапенко виконала 3 ейси проти 0 у суперниці, виграла 57 відсотків м'ячів на першій подачі (73) і реалізувала 8 з 19 брейк-поінтів (6/26). Всього латвійка виграла 102 розіграши м'яча проти 94 у суперниці.

20-річна тенісистка до цього виграла 7 турнірів під егідою ITF (друга за значимістю серія), але жодного - WTA.

Відомо, що рідна бабуся Олени Остапенко живе в Запоріжжі. а батько виступав за футбольний клуб "Металург".