Чоловіча збірна України з волейболу виграла перший матч Євроліги в Ізраїлю

В Івано-Франківську завершився матч першого туру волейбольної Євроліги серед чоловічих національних збірних, в якому збірна України легко обіграла команду Ізраїлю, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Українці з труднощами виграли першу партію (25:22), але не дозволили супернику набрати більше 20 очок у другому і третьому сетах, здобувши впевнені перемоги - 25:20 і 25:19.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Василь Тупчій, на рахунку якого 18 очок (7 брейк-поінтів). У Олега Плотницького 14 очок.

В іншому матчі дня турніру в Івано-Франківську команда Данії обіграла збірну Угорщини з рахунком 3:0.

В суботу-неділю гравці збірної України також проведуть матчі з командами Данії та Угорщини.