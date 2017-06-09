Жіноча збірна України з гандболу звела внічию перший матч плей-офф ЧС з Іспанією

У Сумах завершився перший матч плей-офф відбірного турніру чемпіонату світу, в якому збірна України зіграла внічию з командою Іспанії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 24:24.

Українки начисто програли перший тайм (10:16), але потім зуміли переломити хід гри і добилися нічиєї. Здобути хоча б мінімальну перевагу в домашній грі команда не зуміла.

Найрезультативнішим гравцем збірної України стала Вікторія Борщенко, на рахунку якоі 9 голів. Ще вісім гравців нашої команди забили від одного до трьох голів.

Матч відбудеться 14 червня в Малазі.

Команда-переможець за сумою двох матчів стане учасником ЧС, який пройде в грудні 2017 року.