Жіноча збірна України з гандболу звела внічию перший матч плей-офф ЧС з Іспанією
21:34, 09 червня 2017Інше
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Гра в Сумах завершилася з рахунком 24:24.
Українки не змогли обіграти збірну Іспанії у першому матчі плей-офф / handball.net.ua
У Сумах завершився перший матч плей-офф відбірного турніру чемпіонату світу, в якому збірна України зіграла внічию з командою Іспанії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 24:24.
Українки начисто програли перший тайм (10:16), але потім зуміли переломити хід гри і добилися нічиєї. Здобути хоча б мінімальну перевагу в домашній грі команда не зуміла.
Найрезультативнішим гравцем збірної України стала Вікторія Борщенко, на рахунку якоі 9 голів. Ще вісім гравців нашої команди забили від одного до трьох голів.
Матч відбудеться 14 червня в Малазі.
Команда-переможець за сумою двох матчів стане учасником ЧС, який пройде в грудні 2017 року.
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