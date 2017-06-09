МОК додав в програму Ігор-2020 15 нових дисциплін

20:35, 09 червня 2017
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На Олімпіаді в Токіо будуть розіграні додаткові комплекти нагород.

МОК оприлюднив чергові імена спортсменів, які попалися на допінгу через 8 років після Ігор в Пекіні / olympic.org

Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення про включення в програму Ігор-2020 15 нових дисциплін, повідомляє прес-служба МОК.

Рішення було прийнято 9 червня на засіданні Виконкому МОК у швейцарській Лозанні.

У програму Ігор увійдуть: змішана естафета в легкій атлетиці 4 по 400 метрів, змішані командні змагання з дзюдо та стрільби з лука, змагання з баскетболу серед команд 3 на 3; змішані змагання з настільного тенісу; командні змагання з фехтування серед чоловіків і жінок; змішана естафета з триатлону; комбінована естафета з плавання 4 по 100 метрів; змагання з плавання на дистанції 800 метрів у чоловіків і 1500 метрів у жінок, а також змагання з фрістайлу BMX у чоловіків і жінок і чоловічий і жіночий медісон у велотреку.

Олімпіада-2020 відбудеться в Токіо з 24 липня по 9 серпня.

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Теги: #Японія#МОК#Олімпіада