Ольга Земляк та Іван Банзерук визнані найкращими легкоатлетами травня в Україні
13:36, 09 червня 2017Інше
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Банзерук виграв дві золоті медалі Кубку Європи.
Банзерук виграв на дистанції 50 км. в Подебрадах / volynnews.com
Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів травня в Україні, повідомляє Федерація легкої атлетики України.
У чоловіків поза конкуренцією був головний герой Кубку Європи зі спортивної ходьби Іван Банзерук, який в Подебрадах здобув дві золоті нагороди – на дистанції 50 км в особистому заліку (3:48.15) та в командному заліку.
У жінок респонденти віддали перевагу Ользі Земляк, яка посіла третє місце з десятим результатом сезону у світі з бігу на 400 м – 50,89 – на етапі Діамантової ліги в Шанхаї.
Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.
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