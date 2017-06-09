Ольга Земляк та Іван Банзерук визнані найкращими легкоатлетами травня в Україні

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів травня в Україні, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

У чоловіків поза конкуренцією був головний герой Кубку Європи зі спортивної ходьби Іван Банзерук, який в Подебрадах здобув дві золоті нагороди – на дистанції 50 км в особистому заліку (3:48.15) та в командному заліку.

У жінок респонденти віддали перевагу Ользі Земляк, яка посіла третє місце з десятим результатом сезону у світі з бігу на 400 м – 50,89 – на етапі Діамантової ліги в Шанхаї.

Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.