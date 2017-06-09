Українець Омельчук виграв на етапі Кубка світу зі стрільби

У Габалі (Азербайджан) проходить третій етап Кубка світу з кульової стрільби, де українець Олег Омельчук переміг у стрільбі з малокаліберного пістолета з дистанції 50 метрів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець виграв кваліфікацію і переміг у фіналі з результатом 230,4 очки, випередивши на 1,9 очки турка Юсуфа Дікеча. Трійку призерів замкнув серб Дамір Мікеч (205,5).

Віктор Банкін з 3-м результатом у кваліфікації вийшов у фінал, де посів восьме місце (107,3 бали). Андрій Склярук завершив виступ у кваліфікації на 47-му місці.

Етап Кубка світу в Азербайджані проходить з 6 по 14 червня.