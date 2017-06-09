Українець Омельчук виграв на етапі Кубка світу зі стрільби
14:23, 09 червня 2017Інше
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Наш спортсмен переміг у стрільбі з малокаліберного пістолета з дистанції 50 метрів.
Омельчук виграв на етапі Кубка світу / issf-sports.org
У Габалі (Азербайджан) проходить третій етап Кубка світу з кульової стрільби, де українець Олег Омельчук переміг у стрільбі з малокаліберного пістолета з дистанції 50 метрів, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українець виграв кваліфікацію і переміг у фіналі з результатом 230,4 очки, випередивши на 1,9 очки турка Юсуфа Дікеча. Трійку призерів замкнув серб Дамір Мікеч (205,5).
Віктор Банкін з 3-м результатом у кваліфікації вийшов у фінал, де посів восьме місце (107,3 бали). Андрій Склярук завершив виступ у кваліфікації на 47-му місці.
Етап Кубка світу в Азербайджані проходить з 6 по 14 червня.
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