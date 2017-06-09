Українська команда з пляжного волейболу пробилася до фіналу чемпіонату світу вперше за чотири роки

Жіноча пара із Запоріжжя Валентина Давідова/Євгенія Щіпкова візьме участь у чемпіонаті світу з пляжного волейболу, який цього року прийматиме Австрія, повідомляє Федерація волейболу України.

Міжнародна Федерація оприлюднила список учасниць жіночого чемпіонату світу з біч-волею, який відбудеться у Відні (Австрія) з 28-го липня по 5 серпня.

Востаннє наші представниці пробивалися у фінал 2009 року (Світлана Бабуріна/Галина Ошейко - 17 місце), а чоловіки на Мундіалях востаннє представляли Україну у 2013 році (Сергій Попов/Валерій Самодай - 17 місце).

Нинішнього року система відбору на чемпіонат світу суттєво змінилася, причому змінювалася протягом останніх шести місяців двічі. За новою формулою пробитися на світовий форум стало набагато важче, особливо це стосується європейських пар, які починають диктувати моду у пляжному волейболі всієї планети. Так на нинішньому фіналі від Старого Світу братимуть участь 17 команд, тоді як два роки тому їх було 21. З іншого боку, у фінальному турнірі "прохідних" пар стало набагато більше за рахунок розширення географії команд. Ось і в Австрії поряд із найкращими пляжними дуетами змагатимуться відверті "туристи" із Африки та Південної Америки. Звичайно, це не стосується бразильських пар, які собі шлях на Мундіаль проклали через участь у турнірах ФІВБ.

Українська пара Давідова/Щіпкова у фінальний турнір потрапила із високим 19 рейтингом. Протягом найближчого місяця він зміниться, адже у запоріжанок "згорять" очки тогорічних турнірів, серед яких 450 очок - із Континентального Кубка. Проте шанси проявити себе з найкращого боку в Австрії у Давідової/Щіпковії дуже високі. Україна могла бути представлена в Австрії і двома парами, адже у київських сестер Махно міжнародний рейтинг теж досить таки високий. Для двох пар у фіналі можна було би піти на експеритмент і розділити два українських дуети. Такий крок дозволив би мати більше українських представників, вивезти більше рейтингових очок і призових з Мундіалю. А також зробити максимум, щоб і на чемпіонаті Європи, який нинішнього року прийматиме Юрмала (Латвія), українських команд у фіналі було більше.

У чоловіків у фіналі чемпіонату світу українських пар не буде. Найкращі шанси пробитися у вирішальну стадію змагань мали чинні чемпіони України з пляжного волейболу Микола Бабич та Ярослав Гордєєв. Однак їм не вистачило рейтингових очок.