Савчук програла в парі матч Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

В Парижі завершився матч чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому українка Ольга Савчук у парі з Ралуцею Олару з Румунії програла матч 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Дует програв Мартіні Хінгіс з Швейцарії та Юнг-Ян Чан з Тайваню.

Матч закінчився з рахунком 2:6, 1:6.

Гра тривала 1 годину 06 хвилин.

В цьому матчі не було жодного ейса, пара з участю українки вчинила 3 подвійні помилки, проти 4 у суперниць, українка і румунка виграли всього 37 розіграшів м'ячів, проти 61 у суперниць.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Франції з тенісу проходить з 22 травня по 11 червня.