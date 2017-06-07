До півфіналу Ролан Гаррос залишався крок: Світоліна випустила з рук перемогу над Халеп

Українська тенісистка Еліна Світоліна була в кроці від перемоги в чвертьфінальному матчі турніру Великого Шолома - Ролан Гаррос.

В неймовірному за напруженням та інтригою трьохсетовому протистоянні українка поступилася румунці Сімоні Халеп, яку букмекери вважають головним фаворитом змагань.

Світоліна блискуче розпочала поєдинок, вигравши перші п'ять геймів і ведучи в рахунку 5:0. Халеп спробувала зачепитися за свої шанси, вигравши наступні три гейми, але не більше. Переконлива перемога Світоліної у першій партії - 6:3.

Другий сет, без перебільшення, став окрасою всього Ролан Гаррос. Спочатку все йшло за сценарієм першої партії: після перших шести геймів рахунок був 5:1 на користь Світоліної. Але потім Халеп зробила практично диво, вигравши наступних п'ять геймів поспіль і повела в рахунку 6:5.

У найдовшому і найбільш напруженому 12-му геймі другого сету Світоліна пішла з чотирьох сет-болів і виграла свою подачу, перевівши гру на тай-брейк.

На тай-брейку Світоліна також вела з рахунком 4:2, але втратила перевагу. За рахунку 7:6 українка мала матч-бол, перебуваючи в одному точному ударі від півфіналу Ролан Гаррос. Але Халеп своїм ударом потрапила м'ячем у лінію і вибралася з безнадійної для себе ситуації, набравши після цього ще два очки і витягнувши партію - 7:6 (9:7).

Третій сет був повністю за Халеп, а Світоліна морально здала позиції в цій дуелі. Матч тривав 2 години 6 хвилин.

Еліна Світоліна (УКРАЇНА) - Сімона Халеп (Румунія) - 6:3, 6:7 (7:9), 0:6

У півфіналі Ролан Гаррос Сімона Халеп зіграє з Кароліною Плішковою.