Чинного чемпіона Ролан Гаррос серба Джоковича у трьох сетах розгромив австрієць Тім

На Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу визначилися перші два півфіналісти чоловічого одиночного турніру.

Чинний володар чемпіонського титулу Ролан Гаррос серб Новак Джокович (друга ракетка світу) зазнав нищівної поразки у чвертьфіналі від 23-річного австрійця Домініка Тіма.

Матч очікувався з великим нетерпінням, проте по-справжньому виправдав надії вболівальників лише перший сет, коли суперники влаштували справжню битву, яка тривала більше години. Партія закінчилася тай-брейком, в якому сильнішим виявився австрійський тенісист.

Читайте такожОдин з найсильніших тенісистів світу Джокович узяв собі в тренери зірку 90-х АгассіЗ кожним геймом сили покидали 12-разового переможця турнірів Великого Шолома, який в результаті з розгромним рахунком поступився.

Перемога дісталася Домініку Тіму - 7:6 (7:5), 6:3, 6:0.

На нинішньому турнірі Ролан Гаррос австрієць не програв ще жодного сету і тепер у півфіналі зіграє з "королем грунту" Рафаелем Надалем. Іспанець пройшов у чвертьфіналі свого співвітчизника Каррено Бусту - 6:2, 2:0 (відмова).

Нагадаємо, сьогодні Еліна Світоліна проведе матч 1/4 фіналу Ролан Гаррос проти Сімони Халеп. Початок - о 15.00 за київським часом.