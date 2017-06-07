Українка Світоліна гарантувала собі місце в топ-5 світового рейтингу за підсумками Ролан Гаррос

Завдяки виходу в чвертьфінал Ролан Гаррос і після поразки Каролін Возняцкі у четвертому колі, незалежно від результату сьогоднішнього матчу проти Сімони Халеп, українка Еліна Світоліна точно не опуститься нижче п'ятого місця в рейтингу WTA.

Таким чином, 22-річна спортсменка за підсумками цього тижня гарантовано стане першою в історії українського жіночого тенісу, що увійшла в топ-5 в світі, повідомляє btu.org.ua.

Раніше лише одному українському тенісистові вдавалося посісти місце в топ-5: Андрій Медведєв у травні 1994 року піднявся на четверту позицію в рейтингу АТР.

Додамо, що в цьому сезоні Еліна Світоліна вже виграла чотири турніри - два титули WTA Premier 5 (Дубай і Рим) і два титули WTA International (Тайбей і Стамбул). Українка лідирує у чемпіонській гонці на Підсумковий турнір в Сінгапурі.

Сьогодні Еліна Світоліна вийде на корт "Сюзан Ленглен" в Парижі і зіграє проти румунки Сімони Халеп за місце у півфіналі Відкритого чемпіонату Франції. Матч орієнтовно розпочнеться о 15.00 за київським часом.