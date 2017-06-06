Народні депутати проголосували за розширення терміну "спорт" в законі України

Верховна Рада України ухвалила урядовий закон «Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 235 народних депутатів із 361, зареєстрованого у сесійній залі.

Так, у законі “Про фізичну культуру і спорт” визначення терміну “спорт” доповнюється і поняттями службово-прикладного та військово-прикладного спорту.

Закон доповнено статтею, згідно з якою службово-прикладний та військово-прикладний спорт – це напрям спорту, пов’язаний з виконанням військовослужбовцями і працівниками Збройних сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, своїх службових обов’язків.

Розвиток службово-прикладного та військово-прикладного спорту забезпечують суб’єкти сфери фізичної культури і спорту.

Також законом визначено, що спортсмени вищої категорії, які проходять військову службу у ЗСУ, інших військових формуваннях, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах, можуть зараховуватися до закладів фізичної культури і спорту або призначатися на посади у структурних підрозділах, на які покладені функції із спортивної діяльності та розвитку фізичної культури і спорту, де їм створюють необхідні умови для підвищення спортивної майстерності, а також забезпечується можливість участі у міжнародних, всеукраїнських та інших спортивних змаганнях.

Визначені законом споруди закладів фізичної культури і спорту використовуються для організації та проведення занять з фізичної підготовки військовослужбовців і працівників ЗСУ та інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, підготовки відповідних спортсменів до участі у спортивних змаганнях.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Верховна Рада внесла зміни до закону "Про фізичну культуру і спорт" щодо визнання національних видів спорту - бойового гопака і спаса.