НОК привітав представників ЗМІ з Днем журналіста у корейському стилі

Сьогодні, у міжнародний день журналіста, Національний олімпійський комітет України за ініціативи його президента Сергія Бубки вшанував найкращих представників мас-медіа України, які роблять вагомий внесок у розвиток та популяризацію спорту й олімпійського руху.

Головною тематикою заходу стали XXIII зимові Олімпійські ігри, які через 248 днів стартують у корейському Пхьончхані. Про це повідомляє офіційний сайт НОК.

Завдяки сприянню Посольства Республіки Кореї в Україні свято Дня журналіста прийняв Корейський освітній центр.

З професійним святом представників ЗМІ привітали президент НОК України Сергій Бубка, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, Посол Республіки Кореї в Україні Лі-Янг-Гу, голова Комісії НОК України «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху» Олег Волков, а також уславлені біатлоністки – призерки Олімпійських ігор Валентина Цербе та Олена Петрова.

«Дуже важливо, щоб спорт був гідно представлений в теле- та радіоефірі, в Інтернеті, на шпальтах газет та журналів. Країна повинна знати своїх спортивних героїв, пишатися ними, на їх яскравих прикладах повинна зростати сильна і здорова нація», - зазначив у своєму зверненні до спортивних журналістів Сергій Бубка.

Президент НОК подякував також Посольству Кореї в Україні за тісну співпрацю та підтримку українських спортсменів й висловив впевненість, що Олімпійські ігри-2018 в Пхьончхані пройдуть на найвищому рівні.

Представники ЗМІ змогли потренуватися у написанні олімпійських та спортивних слів на основі алфавіту країни-господарки Ігор «хангиль», що був розроблений у 15 столітті та використовується до цього часу.