Румунська тенісистка Халеп: В цьому сезоні Світоліна грає просто чудово

Четверта ракетка світу Сімона Халеп прокоментувала майбутній матч 1/4 фіналу Ролан Гаррос проти українки Еліни Світоліної.

Румунка зазначила, що українська тенісистка класно грає в нинішньому сезоні. Слова Халеп наводить офіційний сайт WTA.

«Я впевнена в собі на даному етапі, тому що відчуваю свою гру. Думаю, все виходить. Тим не менше, кожен матч тут — серйозне випробування, а на мене чекає дуже сильна опонентка. У цьому сезоні Світоліна грає просто чудово. У Римі я поступилася не тільки їй, але ще й своїй травмі. Це засмутило мене, але з'явився шанс все виправити. Зроблю все, що від мене залежить».

Нагадаємо, що Еліна Світоліна на шляху до чвертьфіналу в складній грі переграла хорватку Петру Мартіч. Після гри Еліна повідомила, що у неї були проблеми зі спиною.