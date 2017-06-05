Українка Світоліна про своє самопочуття: Мій фізіотерапевт був у шоці

Організатори Ролан Гаррос опублікували розклад ігор турніру на вівторок. Як і передбачалося, чвертьфінальний матч між українкою Еліною Світоліною та румунської тенісисткою Сімоною Халеп не включений в програму завтрашнього дня, а значить - відбудеться в середу.

"З приводу чвертьфіналу з Сімоною Халеп, то я провела багато роботи після нашого останнього матчу в Римі. Той фінал був важким, оскільки ми обидві боролися з травмами. Це був хороший матч і, я думаю, я можу підготувати план гри на чвертьфінал, а там подивимося, що буде", - зазначила Світоліна.

Також вона підтвердила, що мала проблеми зі здоров'ям сьогодні під час гри з хорваткою Петрою Мартіч.

"Травма не дала мені добре стартувати, я відчувала певний дискомфорт. Це дивно, тому що я весь день відчувала себе нормально, а потім за півгодини до матчу відчула сильний біль у спині. Я навіть толком не розім'ялася перед матчем. Тому було велике почуття паніки через те, що відбувається. І потім я забула як перемагати, як грати. Тож я не була в грі на всі 100%.

Мій фізіотерапевт був в шоці, тому що я сказала, що такого болю раніше не відчувала. Так, буває скутість після затяжних матчів, але це все одно інший біль. Це було дуже дивно і незвично для мене.

Як мені вдалося відігратися з рахунку 2-5 у вирішальному сеті? Не знаю. Мартіч грала надзвичайно добре. Але мені вдалося повернути цей настрій, настрій Світоліної. Сказала собі, що я не програю цей матч. Я знаю, як це - бути гравцем топ-10 і як грати в напружених ситуаціях. Думаю, це допомогло", - зазначила Світоліна, чиї слова передає btu.org.ua.