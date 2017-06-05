Українські дзюдоїсти завоювали повний комплект медалей на турнірі в Румунії

Збірна України з дзюдо успішно виступила на першості European Judo Open 2017, завоювавши в Бухаресті повний комплект медалей.

У жінок головним успіхом стало золото у категорії + 78 кг, що підкорилося Галині Тарасовій. У фінальній сутичці українка здолала співвітчизницю Василину Кириченко. Бронзу в цій вазі взяла ще одна дзюдоїстка з України Анастасія Сапсай.

У чоловіків чемпіоном у ваговій категорії до 66 кг у збірній України став Геворг Хачатрян, який у фіналі розібрався з іспанцем Альберто Гайтеро. Ще дві бронзи українці взяли у двох категоріях: до 100 кг третє місце у Андрія Савицького, а у категорії понад 100 кг — у Андрія Колесника.

Ці успіхи дозволили збірній України посісти друге місце в загальнокомандному заліку, поступившись лише Франції, у якої 4 золота, 2 срібла і 3 бронзи, повідомляє Sport Arena.

Нагадаємо, в квітні чемпіонами Європи стали український дзюдоїст Георгій Зантарая та 16-річна киянка Дарина Білодід.