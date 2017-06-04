Українські гімнастки вдало виступили в Іспанії і закохали в себе місцеву публіку (відео)

Збірна України з художньої гімнастики на етапі World Challenge Cup в Гвадалахарі після срібла в багатоборстві в групових вправах виграла ще три медалі у фіналах окремих видів.

У групових вправах українки Євгенія Гомон, Анастасія Возняк, Валерія Юзьвяк, Валерія Ханіна, Діана Мижерицька і Дарина Кобець стали другими у вправах з трьома м'ячами і двома скакалками (18.350 бали), а також завоювали бронзу у вправі з п'ятьма обручами (18.350 бали).

В особистих фіналах лідер збірної Вікторія Мазур виграла бронзу у вправі з булавами (16.400 бала), повідомляє Xsport.

Іншим сильним враженням від турніру в Гвадалахарі став зворушливий епізод, який потрапив у трансляцію змагань. Вболівальники гучно вітали лідера збірної України Вікторію Мазур, а сама спортсменка з радістю і очевидним збентеженням показала подарований їй плакат з її фотографіями і написом «Ти - королева».

22-річна луганська гімнастка відповіла повітряними поцілунками і поклоном.