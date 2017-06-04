Українка Ольга Савчук вперше зіграє у чвертьфіналі парного розряду Ролан Гаррос

Українська тенісистка Ольга Савчук вперше в кар'єрі зіграє в чвертьфіналі на турнірах Великого Шолома.

У змаганнях парного розряду Ролан Гаррос 29-річна тенісистка, яка виступає в дуеті з Ралукою Олару з Румунії, пробилася у чвертьфінал. У третьому колі цей дует виявився сильнішим пари Габріела Дабровскі (Канада) / Сю Іфань (Китай). Рахунок поєдинку - 6:3, 3:6, 6:2.

Матч тривав 1 годину 57 хвилин. Дует українки і румунки виконав сім брейків, китайсько-канадська пара відповіла п'ятьма брейками.

У чвертьфіналі Ольга і Ралука зустрінуться з третіми ракетками змагань - іменитою швейцаркою Мартіною Хінгіс і Чань Юн-Янь.

Також сьогодні ще один матч на турнірі провела Еліна Світоліна, яка крім одиночного розряду виступає в міксті. Її партнером є новозеландець Артем Сітак. Ця пара припинила боротьбу у змаганнях у другому колі, програвши у двох сетах парі Саня Мірза (Індія) / Іван Додіч (Хорватія) - 2:6, 4:6.

Світоліна покидає турнір у змішаному розряді. Нагадаємо, сьогодні Еліна здобула перемогу в третьому колі в одиночному розряді і тепер зіграє в 1/8 фіналу з хорваткою Петрою Мартіч.