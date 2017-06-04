Наступною суперницею Еліни Світоліної буде головна сенсація Ролан Гаррос

Суперницею української тенісистки Еліни Світоліної в четвертому колі Ролан Гаррос стане головна сенсація нинішнього турніру.

Українку чекає поєдинок з Петрою Мартіч з Хорватії, яка посідає місце в кінці третьої сотні світового рейтингу і тим не менш пробилася в топ-16 на турнірі Великого Шолома. Вона єдина на цій стадії змагань, хто не входить до кращої сотні тенісисток рейтингу WTA.

290-та ракетка світу Петра Мартіч успішно подолала кваліфікацію, а потім оформила перемоги над українкою Катериною Бондаренко і двома представницями топ-20 - американкою Медісон Кіс (№12) і латвійкою Анастасією Севастовою (№17).

Раніше 22-річна Світоліна і 26-річна Мартіч зустрічалися на кортах двічі: у 2013 році на турнірі в Катовіце (перемога за хорваткою в трьох партіях) і в 2014 році на Ролан Гаррос (Мартіч відмовилася від продовження боротьби за рахунку 5-0 у першому сеті).

Зазначимо, що Мартіч повернулася в тур в квітні цього року після десятимісячної паузи через травму. Хорватська тенісистка не брала участі у змаганнях з Вімблдону-2016, а після повернення вже встигла виграти титул на турнірі ITF в Італії і пробитися у фінал турніру тієї ж категорії в Німеччині.

Кращий результат Еліни Світоліної на Відкритому чемпіонаті Франції - чвертьфінал у 2015 році. 26-річна Мартіч свій особистий рекорд на Ролан Гаррос і на турнірах Великого Шолома взагалі встановила в 2012 році, коли дійшла до четвертого кола у Франції.

Переможниця матчу Світоліна - Мартіч в 1/4 фіналу зустрінеться з найсильнішою в поєдинку Сімони Халеп і Карли Суарес Наварро, повідомляє сайт Великий теніс України.

Поєдинок Світоліна - Мартіч поставлений у розкладі змагань у понеділок першим запуском. Початок гри - о 12.00 за київським часом.

Таким чином, враховуючи сьогоднішні два матчі Світоліної - перемогу над Магдою Лінетт в одночному розряді і зустріч у парному розряді, Еліна фактично протягом однієї доби проведе три поєдинки на Ролан Гаррос.