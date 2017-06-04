Збірна України стала чемпіоном світу з футзалу серед гравців з вадами зору

В Італії завершився чемпіонат світу з футзалу серед спортсменів з вадами зору, який став тріумфальним для збірної України. Про це повідомляє Xsport.

У фіналі мундіалю «синьо-жовта» команда обіграла збірну Англії – 3:0. Цікаво, що команди зустрічалися між собою і на груповій стадії турніру. Тоді підопічні тренерського дуету Чхайло-Кравченко також виявилися сильнішими – 2:0.

Також на шляху до чемпіонського титулу українцями були обіграні такі суперники як Франція (3:1), Японія (12:1) і Іспанія (3:1).

У матчі за третє місце бронзу виграла збірна Росії, яка здолала команду Іспанії у серії пенальті (2:2 – основний час, 2:1 – пенальті).

Нагадаємо, що на минулих Паралімпійських іграх-2016 в Ріо Україна показала найкращий результат за всю історію, а паралімпійська збірна з футболу стала командою року в нашій країні.