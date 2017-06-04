Українка Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Українка Еліна Світоліна здобула перемогу в третьому колі турніру Великого Шолома у Франції, повідомляє офіційний сайт Ролан Гаррос.

Поєдинок з Магдою Лінетт повинен був пройти ще в суботу, але через негоду в Парижі був відкладений на недільний день.

Одного брейку вистачило українці, щоб забезпечити собі перемогу у стартовій партії, яка тривала всього 35 хвилин.

У другому сеті (53 хвилини) боротьби було більше: Світоліна постійно відчувала тиск на своїй подачі. У 94-ї ракетки світу Лінетт було 4 брейк-пойнти у другому сеті, але жоден вона не використала.

У вирішальні моменти партії Еліна зіграла, втім, більш чітко. Вирішальний епізод відбувся в 11-му геймі (5:5) на подачі Лінетт за рахунку "менше". Сітка допомогла українській тенісистці виконати брейк, а отже - виграти прихований матч-бол. 12-й гейм Світоліна провела ідеально, подавши на матч.

Еліна Світоліна (Україна) - Магда Лінетт (Польща) - 6:4, 7:5