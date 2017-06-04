Незважаючи на суддівський скандал на турнірі з художньої гімнастики, українки стали другими

Збірна України з художньої гімнастики - Євгенія Гомон, Анастасія Возняк, Валерія Юзьвяк, Валерія Ханіна, Діана Мижерицька і Дарина Кобець - завоювали срібло в групових вправах на етапі World Challenge Cup в іспанській Гвадалахарі. Про це повідомив Xsport.

У багатоборстві головний тренер команди Ірина Дерюгіна була змушена подати протест на оцінку суддів, які поставили українським гімнасткам лише 17.350 за вправи з трьома м'ячами і двома скакалками. Таке суддівство викликало обурення з боку вболівальників, які освистали суддівську бригаду. У підсумку судді змінили оцінку, піднявши її до 18.050.

Ще 18.300 українки заробили днем раніше, коли посіли друге місце у вправі з п'ятьма обручами. Загальна оцінка – 36.350 – дозволила збірній України посісти друге місце за підсумками багатоборства. Бронза у Білорусі (36.300), золото у Росії (36.550).

У неділю українки виступлять в обох фіналах групових вправ.

В особистому розряді Вікторія Мазур посіла 11-е місце у багатоборстві, а також пробилася у фінал вправ з булавами, де отримала третю оцінку кваліфікації - 17.700. Катерина Луценко у багатоборстві стала 20-ю і не пробилася до жодного з фіналів окремих видів.