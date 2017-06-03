Жіноча збірна України з волейболу виграла останній матч відбіркового турніру ЧС

У Баку (Азербайджан) завершився матч останнього туру відбіркового змагання Чемпіонату світу-2018 з волейболу серед жіночих команд, в якому збірна України обіграла команду Данії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 3:0.

Українки мали перевагу впродовж усього матчу, легко і впевнено вигравши всі три партії. Наші спортсменки не дали суперницям набрати більше 18 очок в жодній партії - 25:14, 25:18 і 25:16.

Найрезультативнішим гравцем матчу стала Ганна Степанюк, на рахунку якої 18 очок (9 брей-поінтів).

Таким чином, збірна України здобула в 5 матчах 3 перемоги і набрала 9 очок. Окрім збірної Данії наші волейболістки обіграли команди Ізраїлю та Норвегії, а програли - збірним Азербайджану та Нідерландів.

Українки завершили боротьбу на ЧС-2018.

Переможниця групового турніру команда Азербайджану безпосередньо кваліфікувалася у фінальний турнір ЧС-2018, а збірна Нідерландів, що посіла 2-е місце, зіграє в плей-офф відбору ЧС.