У Києві відбулося свято Олімпійського дня

Сьогодні в українській столиці за ініціативи Національного олімпійського комітету України відбувся Олімпійський день, який щороку проходить майже в 200 країнах світу з нагоди дня створення Міжнародного Олімпійського Комітету, повідомляє НОК України.

Свято відбулося за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Київської міської державної адміністрації.

Цьогорічний захід на НСК "Олімпійський" пройшов під гаслом «Олімпійський день на шляху до Пхьончхан» та був присвячений найголовнішій світовій події наступного року – ХХІІІ зимовим Олімпійським іграм 2018 року в Пхьончхані.

На Олімпійський день традиційно завітали уславлені українські олімпійці, зокрема: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Олег Верняєв, Жан Беленюк, Анна Калініна, Павло Тимощенко, Олена Акопян, Валерій Андрійцев, Ілля Кваша, Вадим Гутцайт, Лариса Заспа, Олена Цигиця, Олена Яценко, Наталія Ляпіна, Анна Сорокіна, Олена Пахольчик, Олена Говорова, Георгій Зантарая, Дмитро Мицак, Влад Гераскевич, Олександр Белінський, Іван Павлов, Анастасія Гожва, Марина-Магдалена Ушакова та інші наші атлети. Олена Садовнича, Олена Петрова.

Окрім спортсменів активними учасниками свята стали наші зірки шоу-бізнесу, серед яких: Фоззі, Анджей Джеджула, Ігор Грохоцький, Кіше, Олександр Павлік, Дмитро Бабак, Микола Коваль, Андрій Осадчук, Денис Мусаєв, Іван Марунич, DJ Старков, DJ Шпіонов, Микола Матросов, Андрій Федорів, гурт Double Life, Юрій Івасюк, Мирослава Корташова та інші.

Родзинкою Олімпійського дня стала можливість кожного вболівальника доторкнутися до корейської культури та спробувати свої сили у зимових видах спорту, таких як: біатлон, лижні гонки, скелетон, а також привітати види спорту, які вперше увійшли до Олімпійської родини та будуть представлені у програмі Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року у Токіо – карате, скейтбординг, скелелазіння.

Усі бажаючі взяли участь у майстер-класах та перевірили свої сили ще у баскетболі, стрибках на батуті, гандболі, легкій атлетиці, тхеквондо та інших видах спорту.

Розпочалося свято спорту з олімпійської розминки, яку провела дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анна Безсонова зі своїми вихованками. Найактивніші виконувачі вправ отримали цінні подарунки від Національного олімпійського комітету України.

Велика кількість призів чекала й на учасників різноманітних вікторин, конкурсів, олімпійської лотереї та, безперечно, символічного забігу.

Гості Олімпійського дня за участю зірок спорту та шоу-бізнесу подолали 1000 метрів по легкоатлетичним доріжкам стадіону зі славною олімпійською історією (у 1980 році НСК «Олімпійський» приймав олімпійські змагання з футболу і саме тут палав олімпійський вогонь Ігор-1980) та великим спортивним майбутнім, адже у травні наступного року саме тут відбуватиметься фінальний футбольний поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА.

Вперше в історії проведення заходу любителі спорту мали можливість взяти участь в Олімпійському дні командою й разом з друзями, колегами, рідними стати учасником флешмобу, символічного забігу та поборотися за перемогу у конкурсі караоке.

У заході взяли участь Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, віце-президент Національного олімпійського комітету України Валерій Борзов, Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Микола Величкович, начальник управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської державної адміністрації Олексій Трофимов, посол Республіки Корея в Україні Лі Янг Гу, ректор Національної академії внутрішніх справ Володимир Чернєй.