У Житомирі пройде Чемпіонат України з греко-римської і вільної боротьби

З 7 по 9 червня в Житомирі проходитиме Чемпіонат України з греко-римської і вільної боротьби серед чоловіків та жінок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, змагання відбуватимуться в приміщенні ТРК ФОК. Участь в чемпіонаті візьмуть найкращі борці з усіх куточків України.

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На чемпіонат запрошено: представників Мінмолодьспорту, Національного Олімпійського Комітету, тренерів національних збірних команд з греко-римської та вільної боротьби України, керівників Асоціації спортивної боротьби України.

Також запрошено президентів федерацій греко-римської та вільної боротьби України, срібного призера Олімпійських Ігор Валерія Андрійцева та майстра спорту міжнародного класу, володарку срібної медалі І Європейських Ігор з жіночої боротьби Тетяну Лавренчук та багатьох інших.