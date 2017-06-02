Жіноча збірна України з волейболу програла вирішальний матч відбіркового турніру ЧС

У Баку (Азербайджан) завершився матч 4-го туру відбіркового турніру чемпіонату світу з волейболу 2018 року, в якому збірна України програла команді Нідерландів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 1:3.

Матч тривав 1 годину 49 хвилин.

Українки на рівних боролися з суперницями в першій і четвертій партіях, програвши їх у впертій боротьбі на тай-бреку - 28:30 і 25:27. Між ними наша команда впевнено виграла другий сет (25:18), але провалилася в третьому - 13:25.

Цікаво, що найрезультативнішим гравцем матчу стала гравець збірної України Олеся Рихлюк, на рахунку якої 27 очок (7 брейк-поінтів).

Це була друга поразка нашої команди на турнірі, при двох перемогах. Раніше українки обіграли збірні Ізраїлю (3:0) і Норвегії (3:1), але програли господаркам турніру з Азербайджану (0:3).

Таким чином, після 4-х турів українки остаточно позбулися шансів на завоювання 1-2 місця і продовження боротьби в ЧС. В активі нашої команди 6 очок і 3-е місце. Українки випереджають збірні Ізраїлю, Норвегії (по 3 очки) і Данії (0) і не опустяться нижче 3-го місця в підсумковій таблиці.

У команд Азербайджану та Нідерландів по 12 очок і в очному матчі в заключному турі відбіркового турніру вони розіграють пряму путівку на ЧС. Той, хто програє у цій грі, стане учасником останнього відбіркового етапу змагань - плей-офф.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Баку проходить з 30 травня по 3 червня.