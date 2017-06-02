Українка Цуренко припинила боротьбу на Ролан Гаррос в третьому колі

Українська тенісистка Леся Цуренко припинила боротьбу на турнірі Великого Шолома - Ролан Гаррос - у Франції, повідомляє офіційний сайт змагань.

У двох сетах її переграла 19-річна Олена Остапенко з Латвії. Перший сет пройшов повністю під диктовку 47-ї ракетки світу Остапенко, яка ледь не виграла партію під нуль. Лише в шостому геймі за рахунку 0:5 Леся Цуренко згладила свій невдалий виступ у партії, взявши подачу суперниці. Але цього було мало - вже наступний гейм був переможним для латвийки, яка виграла партію 6:1.

У другому сеті була більш рівна боротьба, причому обидві суперниці набагато вдаліше грали на прийомі, ніж на своїх подачах. Спочатку вела в рахунку Цуренко, яка відразу зробила брейк, але після рахунку 3:2 на свою користь Леся поступилася у двох геймах поспіль, а разом з цим втратила і перевагу в сеті. Остапенко не змогла завершити партію з першого разу - за рахунку 5:3 на її користь черговий брейк пішов українці. Але сил на вдалу кінцівку у Цуренко не залишилося.

Леся Цуренко (Україна) - Олена Остапенко (Латвія) - 1:6, 4:6

Відзначимо, що третє коло Ролан Гаррос - кращий результат на цьому турнірі для Цуренко у кар'єрі.

Нагадаємо, вчора Леся провела один поєдинок в парі з Катериною Бондаренко - наші дівчата зазнали поразки у двогодинному протистоянні з парою Вікторія Голубич / Крістіна Плішкова.