Світоліна виграла матч першого раунду в міксті на Відкритому чемпіонаті Франції
19:16, 01 червня 2017Інше
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Наша спортсменка виступає в дуеті з Артемом Сітаком з Нової Зеландії.
Світоліна виграла в міксті на старті турніру в Парижі / istanbulcup.kozawos.com
В Парижі завершився матч першого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому українка Еліна Світоліна в дуеті з Максимом Сітаком з Нової Зеландії обіграли пару Міртіль Жорж / Жоффрей Бланкано з Франції, повідомляє офіційний сайт турніру.
Матч завершився з рахунком 6:1, 6:4.
Суперники провели на корті всього 50 хвилин, протягом яких дует з участю українки мав повну перевагу.
Українка і новозеландець виконали один ейс, допустили дві подвійні помилки, реалізували 4 з 7 брейк-поінтів і виграли 54 розіграши м'ячів при 39 - у суперників.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Світоліна вийшла у третє коло одиночних змагань у жінок, обігравши Цветану Піронкову з Болгарії.
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