Світоліна виграла матч першого раунду в міксті на Відкритому чемпіонаті Франції

В Парижі завершився матч першого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому українка Еліна Світоліна в дуеті з Максимом Сітаком з Нової Зеландії обіграли пару Міртіль Жорж / Жоффрей Бланкано з Франції, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 6:1, 6:4.

Суперники провели на корті всього 50 хвилин, протягом яких дует з участю українки мав повну перевагу.

Українка і новозеландець виконали один ейс, допустили дві подвійні помилки, реалізували 4 з 7 брейк-поінтів і виграли 54 розіграши м'ячів при 39 - у суперників.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Світоліна вийшла у третє коло одиночних змагань у жінок, обігравши Цветану Піронкову з Болгарії.