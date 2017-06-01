Українець Долгополов поступився третій ракетці світу Ваврінці, вибувши з боротьби на Ролан Гаррос

Найкращий тенісист України Олександр Долгополов у другому раунді "Ролан Гаррос" не вистояв під натиском третьої ракетки турніру Стена Ваврінки.

При цьому матч в цілому проходив у рівній боротьбі. Загальна кількість виграних м'ячів - 120-106 на користь швейцарця. Також Ваврінка реалізував на два брейк-пойнта більше - 4 проти 2-х у українця.

У першій партії Долгополов тиснув на суперника і дістався до трьох «прихованих» сетболів на чужій подачі в 9-му геймі. Але два з них українець програв на помилках, а третій Ваврінка «вбив» ейсом. Ще прикріше, що в 10-му геймі Олександр сам оступився, після чого швейцарець забрав сет.

У другій партії спостерігалася рівна боротьба і не було жодного брейк-пойнта. У важливі моменти українець забивав віннери або добре вводив м'яч. Все вирішилося на тай-брейку, де нерви виявилися міцнішими у Ваврінки - на сетболі він зіграв ейсом.

У першій половині третього сету спочатку Ваврінка відібрав подачу Долгополова, а потім Олександр у шостому геймі брейк повернув, а пізніше і зовсім вперше за матч повів у рахунку. Суперники знову готувалися до тай-брейку, але в 11-му геймі до Долгополова повернулися помилки, після чого Ваврінка успішно подав на матч.

Поєдинок тривав 2 години 34 хвилини і став одним з найбільш видовищних в перші дні Ролан Гаррос.

Нагадаємо, вчора в чоловічій сітці зазнав поразки інший українець - Сергій Стаховський.

2-й раунд

Стен Ваврінка (Швейцарія) — Олександр Долгополов (Україна) — 6:4, 7:6 (7:5), 7:5