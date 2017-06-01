Жіноча збірна України з волейболу виграла матч 3-го туру відбіркового турніру ЧС

У Баку (Азербайджан) завершився матч 3-го туру відбіркового турніру чемпіонату світу з волейболу, в якому збірна України обіграла команду Норвегії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 3:1.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин.

Скандинавські суперниці зуміли нав'язати боротьбу українкам у перших двох партіях, а другу навіть виграли - 25:21 і 22:25. Втім, у подальшому підопічні Гарія Єгіазарова міцно заволоділи ініціативою - 25:14 і 25:17.

Цікаво, що найрезультативнішим гравцем матчу стала норвежка Хільде Ельвебакк - 20 очок (4 брейк-поінта). У кращої з українок Анастасії Чорнухи - 13 (2).

Таким чином, збірна України здобула другу перемогу при одній поразці. Нашій команді залишилося провести матчі з командами Данії і Нідерландів.

Як повідомляв УНІАН, раніше українки обіграли збірну Ізраїлю (3:0) і поступилися Азербайджану (0:3).