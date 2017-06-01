Українка Світоліна на Ролан Гаррос в трьох сетах обіграла болгарку Піронкову

П'ята сіяна на Ролан Гаррос українка Еліна Світоліна здобула перемогу у другому колі над Цвєтаною Піронковою з Болгарії, яка посідає 77-й рядок у рейтингу WTA. Про перемогу Еліни повідомив офіційний сайт Відкритого чемпіонату Франції.

У першій партії Піронкова взяла два гейми на подачах української тенісистки. Однак у наступних двох партіях Світоліна взяла верх. Підсумок зустрічі - 3:6, 6:3, 6:2 на користь українки.