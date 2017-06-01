Київська велогонка Race Horizon Park підніме категорію UCI до 1.1

Організатори київської велогонки Race Horizon Park прийняли рішення підняти категорію змагання до 1.1 за класифікацією Міжнародного союзу велоспорту (UCI), повідомили УНІАН у прес-службі змагань.

Підвищення категорії до 1.1 відкриває перед Race Horizon Park абсолютно нові можливості. Вперше в історії міжнародних гонок на території України в нашу країну зможуть приїхати команди вищого дивізіону світового велоспорту World Tour, які беруть участь у Тур де Франс, Джиро д'Італія та інших провідних змаганнях велосипедного світу. Число команд World Tour в пелотоні Race Horizon Park за правилами UCI може становити до 50% від загального числа учасників. У свою чергу, немає жодних обмежень щодо участі команд проконтинентального і континентального дивізіону (до них відносяться українські Kolss Cycling Team з Києва і ISD-Jorbi з Донецька), а також національних збірних.

Читайте такожУкраїнські велосипедисти зібрали всі призові місця в останній день велогонки Race Horizon Park в Києві "Ми прийняли одноголосне рішення підняти категорію наших гонок до 1.1, - говорить Олександр Башенко, голова організаційного комітету Race Horizon Park і президент Федерації велоспорту України. - Цей крок визрівав давно. Ми довго тримали категорію 1.2, щоб дозволити регіональним і клубним командам з різних куточків України брати участь в Race Horizon Park. Але продовжувати заявлятися як гонка 1.2 після шести років успішного проведення стартів було б топтанням на місці. Ми хочемо розвивати Race Horizon Park, як міжнародний бренд, саме тому ми не можемо собі цього дозволити".

"Якщо ми хочемо голосно заявити про себе на міжнародній арені, то нам потрібно проводити змагання найвищого рівня. Завдяки підвищенню категорії Race Horizon Park українські вболівальники зможуть на власні очі побачити світових зірок першої величини У свою чергу, як президент Федерації велоспорту України хочу запевнити регіональні команди, що ми будемо активно працювати над розширенням українського календаря на наступний рік. Вам обов'язково буде де змагатися в Україні крім київських перегонів. Але перед нами, організаторами Race Horizon Park, стоїть непросте завдання витримувати конкуренцію з іншими стартами начебто Туру Естонії, яких стає все більше. Так підвищення категорії допоможе і Race Horizon Park і всього українського велоспорту", - додав Олександр Башенко..

Як повідомляв УНІАН, у цьому гонку серія гонок Race Horizon Park пройшла з 26-го по 28-е травня в Києві та Київській області. Race Horizon Park for Peace в Чабанах виграв український гонщик Михайло Кононенко (Kolss Cycling Team), на Race Horizon Park Maidan в центрі Києва тріумфував данець Расмус Эсманн Гиннеруп (Team Aura Energi), а Horizon Park Classic у Солом'янському районі української столиці виграв українець Олександр Превар (Kolss Cycling Team).