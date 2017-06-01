Українець Іванов став бронзовим призером Кубка світу з шашок-100 в Іспанії

В Іспанії завершився етап Кубка світу з шашок-100, де міжнародний гросмейстер з Дніпра Артем Іванов завоював 3-е місце в неймовірній боротьбі з більш ніж ста найсильнішими спортсменами світу, повідомили УНІАН у Федерації шашок України.

Турнір у Салоу (Іспанія) є традиційним і проходить в невеликому курортному містечку Каталонії в кінці травня і збирає майже всіх найсильніших гравців в міжнародних шашках.

У нинішньому році інтерес до матчу підігрівався ще й майбутнім чемпіонатом світу з шашок-100, який відбудеться восени в естонській столиці Таллінні.Тому багато провідних спортсменів приїхали в Салоу,щоб, як кажуть ,провести "розвідку боєм" та дізнатися як свою силу, так і ступінь підготовки суперників.

Читайте такожЧоловіча збірна України виграла золото на чемпіонаті світу з шашок-100 в бліці Тим приємніше впевнена і стабільна гра ,яку показав український гросмейстер Артем Іванов, який вдруге протягом травня порадував своїм результатом і завоював 3-е місце в основному турнірі за швейцарською системою.

Ще два представники України, міжнародні гросмейстери Юрій Анікєєв з Харкова та Ігор Кірзнер із Запоріжжя - показали стабільну гру,відставши від переможців лише на очко і за коефіцієнтом зайняли 11 і 15 місця, відповідно, зі 144 учасників Кубка світу - 2017.

У жінок також успішно виступила міжнародний гросмейстер з Одеси Вікторія Мотричко, потрапивши в трійку найсильніших у жіночому заліку.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня Артем Іванов став чемпіоном світу зі швидких шашок в Туреччині.