Українка Окунєва виграла міжнародний легкоатлетичний турнір зі стрибків у висоту

Українка Оксана Окунєва з третім результатом сезону у світі виграла міжнародний легкоатлетичний турнір Filothei Women Gala 2017, який відбувся у Греції, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

начну частину змагань основною суперницею Оксани Окунєвої була лише планка. Гречанка Панагіота Досі припинила виступи з результатом 1,83 м. Українка ж дійшла до 1,95. І якщо попередні висоти вона долала з першої або другої спроби, то на 1,93 і 1,95 вкотре продемонструвала впертий характер і попри дві перші невдачі з третьої спроби все ж перелетіла планку. 1,97 м Оксані підкорити поки що не вдалося.

З результатом 1,95 м Окунєва посідає третє місце у світовому топ-листі сезону зі стрибків у висоту.

Ще одну перемогу, цього разу у секторі для стрибків у довжину, Україні принесла Марина Бех. Найкращим для неї був стрибок на 6,51 м у третій спробі. Після цього вона ще зробила два заступи і, як заключний акорд, наблизилася до свого переможного показника, приземлившись у заключній спробі на 6,50 м.

З перемогою з Греції їде і єдина представниця України у бігових дисциплінах Анна Плотіцина. 100 метрів з бар’єрами вона подолала за 13,18 с, залишивши гречанку Елісавет Песіріду у трьох сотих секундах позаду.

Ольга Саладуха шлях до своєї мети цього сезону почала з другого місця на Filothei Women Gala 2017. З шести спроб у Ольги було дві результативні, і обидві в одну й ту саму позначку – 13,97 м. Далі стрибнула лише гречанка Параскеві Папахрісту (14,19 м). Тож, в українки друге підсумкове місце.