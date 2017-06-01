Знаменитий американський гольфіст Тайгер Вудс під час арешту був трохи не в собі (відео)
12:16, 01 червня 2017Інше
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З'явилося відео, зняте поліцейським реєстратором, на якому зафіксовано момент арешту знаменитого чемпіона з гольфу.
З'явилося відео скандального арешту легендарного гольфіста Тайгера Вудса. Нагадаємо, він був затриманий поліцією Флориди. Патруль зупинив знаменитого спортсмена, який вийшов з машини і вів себе трохи неадекватно - загальмовано реагував на різні прохання правоохоронців.
При цьому варто відзначити, що проби крові не виявили алкоголю в організмі 14-разового переможця турнірів "Мейджор". Сам Тайгер заявив, що причиною його поведінки стали ліки, які йому виписали напередодні.
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