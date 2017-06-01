На чемпіонаті світу з волейболу (U-21) українці зіграють з командами з трьох різних континентів
В одній групі з Україною є одні з найсильніших команд Південної Америки, Азії та Європи.
У чеському Брно відбулося жеребкування чемпіонату світу з волейболу серед молодіжних команд. Нагадаємо, збірна України (U-21) у травні виборола путівку до фінальної частини чемпіонату світу.
На фінальному форумі збірна України зіграє в групі C, де її суперниками будуть команди Аргентини, Італії та Ірану. Про це повідомляє офіційний сайт ФВУ.
Збірна Аргентини – чемпіон Південної Америки 2016 року. Команда Ірану є срібним призером чемпіонату Азії-2016. Збірна Італії добре знайома українській команді по чемпіонату Європи минулого року. На Євро українці сенсаційно перемогли італійців у півфіналі.
Для продовження боротьби за нагороди чемпіонату необхідно посісти 1 або 2 місце у групі.
Чемпіонат світу з волейболу (U-21).
Група С. Чеське Будейовіце
23 червня
Аргентина - УКРАЇНА
Італія - Іран
24 червня
УКРАЇНА - Іран
Аргентина - Італія
25 червня
Італія - УКРАЇНА
Іран – Аргентина
В трьох інших групах зіграють:
група А (Брно): Чехія, Польща, Канада, Марокко;
група B (Брно): Росія, Туреччина, США, Куба;
група D (Чеське Будейовіце): Китай, Бразилія, Єгипет, Японія.