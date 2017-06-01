На чемпіонаті світу з волейболу (U-21) українці зіграють з командами з трьох різних континентів

У чеському Брно відбулося жеребкування чемпіонату світу з волейболу серед молодіжних команд. Нагадаємо, збірна України (U-21) у травні виборола путівку до фінальної частини чемпіонату світу.

На фінальному форумі збірна України зіграє в групі C, де її суперниками будуть команди Аргентини, Італії та Ірану. Про це повідомляє офіційний сайт ФВУ.

Збірна Аргентини – чемпіон Південної Америки 2016 року. Команда Ірану є срібним призером чемпіонату Азії-2016. Збірна Італії добре знайома українській команді по чемпіонату Європи минулого року. На Євро українці сенсаційно перемогли італійців у півфіналі.

Для продовження боротьби за нагороди чемпіонату необхідно посісти 1 або 2 місце у групі.

Чемпіонат світу з волейболу (U-21).

Група С. Чеське Будейовіце

23 червня

Аргентина - УКРАЇНА

Італія - Іран

24 червня

УКРАЇНА - Іран

Аргентина - Італія

25 червня

Італія - УКРАЇНА

Іран – Аргентина

В трьох інших групах зіграють:

група А (Брно): Чехія, Польща, Канада, Марокко;

група B (Брно): Росія, Туреччина, США, Куба;

група D (Чеське Будейовіце): Китай, Бразилія, Єгипет, Японія.