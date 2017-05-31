Жіноча збірна України з волейболу програла другий матч відбірного турніру ЧС

У Баку завершився матч другого туру відбірного турніру Чемпіонату світу з волейболу серед жіночих команд, в якому збірна України програла команді Азербайджану, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки програли матч в трьох партіях - 0:3.

У перших двох партіях українки набрали по 17 очок, у третій - 21, чого не вистачило для успіху хоча б в одному сеті - 17:25, 17:25 і 21:25.

Раніше, в першому матчі, збірна України обіграла команду Ізраїлю з рахунком 3:0.

Як повідомляв УНІАН, суперницями української команди на цьому турнірі також будуть збірні Данії, Нідерландів і Норвегії.

Найкраща команда турніру безпосередньо виходить у фінальну частину ЧС, а команда, що посяде 2-е місце - у плей-офф відбору на ЧС-2017.