Українська чемпіонка Європи з легкої атлетики дискваліфікована на вісім років
17:56, 31 травня 2017Інше
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В організмі української спортсменки вдруге виявили сліди заборонених препаратів.
Наталія Лупу / iaaf.org
Українська легкоатлетка Наталія Лупу дискваліфікована Міжнародною асоціацією легкоатлетичних асоціацій (IAAF) на вісім років за використання допінгу.
Вперше 29-річна Лупу попалася на вживанні допінгу в березні минулого року, але була виправдана, оскільки зміст забороненої речовини в організмі спортсменки не перевищував одного мікрограма.
Як повідомляє офіційний сайт IAAF, Лупу повторно попалася на вживанні допінгу і буде дискваліфікована на вісім років (до 26 грудня 2024 року).
Наталія Лупу – переможниця чемпіонату Європи 2013 року в Гетеборзі, володарка срібла зимового чемпіонату світу 2012 року, бронзовий призер чемпіонату Європи в Празі-2015, а також чемпіонка Всесвітніх військових ігор-2015.
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