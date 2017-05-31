Українська чемпіонка Європи з легкої атлетики дискваліфікована на вісім років

Українська легкоатлетка Наталія Лупу дискваліфікована Міжнародною асоціацією легкоатлетичних асоціацій (IAAF) на вісім років за використання допінгу.

Вперше 29-річна Лупу попалася на вживанні допінгу в березні минулого року, але була виправдана, оскільки зміст забороненої речовини в організмі спортсменки не перевищував одного мікрограма.

Як повідомляє офіційний сайт IAAF, Лупу повторно попалася на вживанні допінгу і буде дискваліфікована на вісім років (до 26 грудня 2024 року).

Наталія Лупу – переможниця чемпіонату Європи 2013 року в Гетеборзі, володарка срібла зимового чемпіонату світу 2012 року, бронзовий призер чемпіонату Європи в Празі-2015, а також чемпіонка Всесвітніх військових ігор-2015.