Українець Стаховський поступився на Ролан Гаррос десятій ракетці світу Гоффену
Сергій Стаховський та сестри Кіченок, що представляють Україну, припинили боротьбу на турнірі.
Український тенісист Сергій Стаховський припинив боротьбу на турнірі Великого Шолома - Ролан Гаррос.
Суперником українця у другому колі став десятий у світовому рейтингу - бельгієць Давид Гоффен. Втім, легкої перемоги Гоффену здобути не вдалося. Сергій програв перші два сети, але потім частково реабілітувався у третій партії, забравши подачу суперника. У четвертому сеті клас бельгійця все ж позначився. Він обіграв Стаховського з рахунком 6:2, 6:4, 3:6, 6:3.
Матч тривав 2 години 33 хвилини. Зазначимо, що Стаховський виконав більше подач навиліт, число ейсів - 11-6 на користь українця. Однак кількість невимушених помилок у Стаховського теж виявилася більшою, ніж у суперника - 46-25.
Відзначимо, що Сергій Стаховський перервав свою 4-матчеву переможну серію у Франції (включаючи кваліфікацію).
В іншому поєдинку дня сестри Людмила і Надія Кіченок програли поєдинок першого кола парі Ана Конюх (Хорватія) / Магда Лінетт (Польща).
Наш дует переміг у першій партії на тай-брейку, потім поступився у другому сеті, а в третьому все знову вирішилося на тай-брейку, де удача відвернулася від сестер - 7:6 (9:7), 2:6, 6:7 (4:7).