Українець Стаховський поступився на Ролан Гаррос десятій ракетці світу Гоффену

Український тенісист Сергій Стаховський припинив боротьбу на турнірі Великого Шолома - Ролан Гаррос.

Суперником українця у другому колі став десятий у світовому рейтингу - бельгієць Давид Гоффен. Втім, легкої перемоги Гоффену здобути не вдалося. Сергій програв перші два сети, але потім частково реабілітувався у третій партії, забравши подачу суперника. У четвертому сеті клас бельгійця все ж позначився. Він обіграв Стаховського з рахунком 6:2, 6:4, 3:6, 6:3.

Матч тривав 2 години 33 хвилини. Зазначимо, що Стаховський виконав більше подач навиліт, число ейсів - 11-6 на користь українця. Однак кількість невимушених помилок у Стаховського теж виявилася більшою, ніж у суперника - 46-25.

Відзначимо, що Сергій Стаховський перервав свою 4-матчеву переможну серію у Франції (включаючи кваліфікацію).

В іншому поєдинку дня сестри Людмила і Надія Кіченок програли поєдинок першого кола парі Ана Конюх (Хорватія) / Магда Лінетт (Польща).

Наш дует переміг у першій партії на тай-брейку, потім поступився у другому сеті, а в третьому все знову вирішилося на тай-брейку, де удача відвернулася від сестер - 7:6 (9:7), 2:6, 6:7 (4:7).